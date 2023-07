OM : le club réagit au verdict de l'affaire Gueye

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

"L'Olympique de Marseille se réjouit des conclusions émises par le Tribunal Arbitral du Sport, mettant un terme définitif à la possibilité d’interdiction de recrutement à laquelle le club était exposé à la suite de son litige avec Watford concernant le milieu olympien Pape Gueye. Le club exprime sa satisfaction face à cette décision qui confirme que l'OM a agi en totale conformité avec les réglementations sportives nationales et internationales. Par ailleurs, l'Olympique de Marseille prend acte de la sanction sportive (quatre mois de suspension) et financière infligée à son joueur. Celui-ci conserve le droit de faire appel, et le club l'accompagnera dans cette démarche si tel est son choix", a indiqué le club olympien dans ce communiqué.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 23, 2023

