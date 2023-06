OM : le PSG et l'Arabie Saoudite prêts à faire un beau cadeau à Igor Tudor ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Parti de l'OM après une saison, usé par le climat ambiant, Igor Tudor n'avait aucune garantie de rebondir en Série A dans un club du haut du panier tel qu'il le souhaitait. Il faut croire que le Croate est un chanceux puisque ça risque de bouger du côté de la Juventus. En effet, si la Juve n'avait initialement pas prévu de se séparer de Massimiliano Allegri, dont le contrat coure jusqu'en juin 2025, la Vieille dame pourrait voir ses plans à cause de l'Arabie Saoudite … ou du PSG.

Son avenir lié à Massimiliano Allegri

D'après la Gazzetta dello Sport, Allegri fait l'objet d'intérêts de clubs de Saudi Pro League, prêts à triple son salaire de 7 M€ par an, et Paris en aurait fait son second choix en cas d'échec du dossier Nagelsmann.

Dans l'entourage d'Igor Tudor comme à la Juventus où on ne retiendra pas forcément Massimiliano Allegri, on est particulièrement attentif à l'évolution du dossier...

Pour résumer Si Massimiliano Allegri était parti pour continuer à la tête de la Juventus Turin, le PSG et l'Arabie Saoudite ne l'entendraient pas de cette oreille. Une aubaine pour Igor Tudor qui a justement démissionné de l'OM pour récupérer un poste en Série A.

