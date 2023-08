OM : les dirigeants ont écrit à l'UEFA après le Panathinaikos !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Contrairement à Bernard Tapie, qui a décidé de recruter Franz Beckenbauer pour faire pression sur les instances après la main de Vata à Lisbonne en 1990, Pablo Longoria a préféré écrire à l'UEFA. Dans les deux cas, les présidents de l'OM d'hier et d'aujourd'hui ont eu l'impression de s'être faits avoir par l'arbitrage lors de matches de Coupe d'Europe. Deux fois plutôt qu'une pout l'Espagnol, qui a des choses à reprocher pour l'aller comme le retour contre le Panathinaikos...

Un courrier à charge de Pablo Longoria à l'UEFA

A l'aller, le Hongrois préposé au sifflet a averti Geoffrey Kondogbia au bout de trente secondes, a averti deux Olympiens avant la demi-heure et a expulsé le milieu en seconde période. Son arbitrage a été jugé à sens unique. Quant à l'Anglais présent au Vélodrome hier, il s'est bien emmêlé les pinceaux avec la VAR puisque s'il a justement eu besoin de son aide pour accorder un pénalty aux Grecs à la 96e, il en a oublié un évident sur Mattéo Guendouzi. Et n'a pas vu une faute sur un Marseillais dans la surface sur le but annulé à Vitinha pour hors-jeu. Autant de décisions préjudiciables ayant incité Longoria à écrire à l'UEFA pour se plaindre de l'arbitrage, selon RMC.

🔴 INFO RMC SPORT - Il existe un vrai sentiment d’injustice à Marseille par rapport à l’arbitrage face au Panathinaïkos. Selon nos informations, le club olympien a adressé un courrier à l’UEFA au sujet de certaines décisions, aussi bien au match aller qu’au match retour. — RMC Sport (@RMCsport) August 16, 2023

