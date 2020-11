OM, LOSC : Galtier clôt la polémique avec Villas-Boas

Très tendu ces dernières semaines face aux critiques, André Villas-Boas avait envoyé une pique en conférence de presse à Eric Di Meco et Christophe Galtier, qui s'étaient échangé des textos en plein FC Porto-OM (3-0). L'entraîneur marseillais pensait que c'était pour se moquer et parce que son homologue du LOSC lorgne sa place. Mais dans l'Equipe du jour, Galtier a tenu à mettre les choses au clair.

"Il se trompe. Il ne me connaît pas"

« Il se trompe. Il ne me connaît pas. Eric Di Meco, c’est quelqu’un que je connais depuis mes 16 ans, c’est lui qui m’a accueilli au centre de formation de l’OM. Dans les échanges que j’ai eus avec lui (durant le match Porto-OM, en C1, que Di Meco commentait sur RMC Sport), en aucun cas on ne parle du match… La chose la plus importante que doit savoir monsieur Villas-Boas, c’est que je connais trop la difficulté de ce métier pour me permettre de rire de la contre-performance d’une équipe française (l’OM avait perdu 0-3). Je suis plutôt quelqu’un de bienveillant dans la profession, que l’entraîneur soit français ou étranger. »

« Il a pensé que je me moquais ? C’est faux. (Silence) Voilà les échanges. (Il lit à haute voix les textos, qui évoquent des histoires de l’époque où ils étaient au centre de formation) Après, que mon nom soit associé au club… Il y a deux paramètres. Un, je suis marseillais, ma famille vit à Marseille, j’ai été formé au club, j’ai été joueur au club… Et, deuxièmement, mon parcours depuis des années peut laisser penser aux gens que je peux entraîner l’OM. Mais pour moi, ce n’est pas un objectif en soi d’entraîner Marseille. Evidemment, quand vous êtes né à Marseille, que vous êtes formé là… Mais comme lui avec Porto, comme d’autres avec Paris ou Lyon. »