OM : Marcelino reçoit un premier renfort de taille inespéré pour janvier !

À l'OM comme ailleurs, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hier soir, Geoffrey Kondogbia a eu la tristesse de se voir barrer la route de la prochaine CAN, qu’il entendait disputer avec la Centrafrique. Celle-ci s’est en effet inclinée hier soir en éliminatoires contre le Ghana (1-2) et ne jouera pas la compétition prévue en janvier et février 2024.

Kondogbia n'ira pas à la CAN 2024

Marcelino, qui avait fait une croix sur sa première recrue estivale à l’OM, pourra compter sur son milieu de terrain pendant cette période cruciale de la saison. Une excellente nouvelle aussi pour Pablo Longoria, qui pourrait voir partir en fumée l’idée d’un renfort à ce poste au mercato hivernal.

La Centrafrique éliminée après sa défaite 2-1 au Ghana, Geoffrey Kondogbia n'ira pas à la CAN !#TeamOM | #GHACTA pic.twitter.com/HyGMuR4XJY — Fabien (@Beye13) September 7, 2023

