OM : Marcelino va perdre un titulaire qui revient en force en janvier

Chancel Mbemba est parti de loin à l’OM cette saison. Pas forcément dans les plans de Marcelino pendant la préparation, au point de se poser des questions sur son avenir, le défenseur central a renversé la table pour devenir un titulaire en puissance et imposer sa grande carcasse devant Pau Lopez.

Mbemba disputera la CAN 2024

Mauvaise nouvelle pour l’OM : Mbemba manquera à l’appel en janvier prochain. Contrairement à Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien stoppeur du FC Porto s’est qualifié pour la prochaine édition de la CAN avec la RD du Congo, qui a battu le Soudan hier grâce à des buts de Bongonda et Kalala Mayele (2-0). Marcelino devra faire sans son rugueux défenseur pour débuter la prochaine année civile.

