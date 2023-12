OM : Mercato, bilan… Longoria a programmé un grand déballage !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si Gennaro Gattuso n’a pas voulu s’étendre mardi après-midi sur le Mercato, c’est aussi parce que son président Pablo Longoria a prévu de prendre la parole après le dernier match de l’année 2023 de l’OM à Montpellier.

Le bilan de Longoria, c’est jeudi midi !

En effet, peu après le passage de Gattuso face aux médias, l’OM a annoncé aux journalistes suiveurs du club que le président délégué phocéen tiendrait une conférence de presse dès jeudi matin (11h30) au Vélodrome.

A cette occasion, Pablo Longoria fera le point sur le Mercato d’hiver à venir alors que l’OM a été encadré d’indemnités de mutation et de masse salariale par la DNCG. Il sera aussi question du bilan d’une première partie de saison assez animée, entre les tensions avec les groupes de supporters qui ont failli provoquer son départ… et les résultats sportifs en deçà des espérances (élimination précoce en C1, etc.).

• Pablo Longoria tiendra une conférence de presse sur la première partie de saison et le mercato jeudi à 11h30.



FCM | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/tr4O331ISd — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 19, 2023

