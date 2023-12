OM - Mercato : coup de théâtre pour l’avenir d’Alexis Sanchez !

Alexis Sanchez sera-t-il un énième joueur à s’envoler pour l’Arabie saoudite? La star chilienne reçoit des convoitises du côté du Moyen-Orient, d’après les informations 'dEkrem Konur. L'ancien de l'OM jouant très peu avec l’Inter Milan, un transfert pourrait être envisagé.

Al-Shabab et Al-Ettifaq sont les deux clubs saoudiens intéressés.Un départ serait envisagé dès cet hiver.

💣💥 Al-Shabab and Al-Ettifaq are interested in Inter Milan's Chilean striker Alexis Sánchez.

