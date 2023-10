OM - OL : le FC Nantes ressort un vieux dossier sur les incidents à Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La 10e journée de Ligue 1 était sensée se terminer en beauté avec l'Olympico. On attendait un OM mort de faim, désireux d'humilier un rival au fond du trou, et, à l'inverse, un OL revanchard car dernier du classement. Mais on n'a rien eu du tout car des abrutis ont attaqué le bus des joueurs lyonnais, blessé gravement leur entraîneur, Fabio Grosso. La partie sera jouée plus tard, une fois que des décisions fortes auront été prises pour que ce genre d'événéments ne se reproduisent plus.

Un bus nantais avait déjà été caillassé

Ancien chargé des réseaux sociaux du FC Nantes, Lucas Hervouet rappelle que le caillassage des bus visiteurs est une spécialité à Marseille. Il a publié une photo de l'intérieur d'un véhicule dont l'une des vitres avait volé en éclats. Trop souvent en France, cette pratique se produit, à Marseille et ailleurs. La plupart du temps, les vitres tiennent ou les projectiles n'atteignent pas leur cible. Mais depuis dimanche, tout le monde commence à comprendre que le caillassage peut avoir des conséquences dramatiques et qu'il faut en finir.

Tiens, ça me rappelle un déplacement à Marseille il y a quelques années, où notre bus s’était aussi fait caillasser… 🥲 https://t.co/sYE6dJ1on5 pic.twitter.com/OrIY5LMbGY — Lucas Hervouet (@lucas_hervouet) October 29, 2023

