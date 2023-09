OM : Pau Lopez fait une promesse à Longoria s'il reste

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Après cinq jours de chaos total, l'OM a réussi à prendre un point sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (3-3) hier en Europa League. Et ce alors que les Néerlandais menaient 2-0 après vingt minutes de jeu. Loin d'exploser, les Phocéens ont su faire corps pour renverser la vapeur. A la fin de la partie, Pau Lopez a été interrogé sur ces derniers jours agités. Comme à son habitude, le gardien espagnol a joué aux sages et réclamé l'union sacrée, notamment avec les supporters, tout en faisant une promesse à Pablo Longoria s'il restait à son poste de président...

"S'ils décident de rester, on va faire une saison extraordinaire"

"On va respecter tout ce que les dirigeants vont décider pour le club, a-t-il déclaré. S'ils décident de rester, on va faire je pense une saison extraordinaire. S'ils décident de partir, je les remercierai pour tout ce qu'ils ont fait pour le club. Depuis que je suis arrivé, ils ont changé le club. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses, ils ont changé la mentalité du club. Je pense qu'on ne peut rien leur reprocher. On a besoin des supporters aussi. Nous, les supporters et tous les dirigeants, on doit être ensemble, c'est le chemin à continuer. Chacun doit faire quelque chose pour créer un club encore plus fort, encore meilleur. Tout le monde veut que l'OM marche bien. Tous ceux qui aiment l'OM doivent être ensemble et chercher des solutions."

La fiche d'Ajax-OM

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Une éclaircie pour l'OM après deux jours dans la tempête https://t.co/QeWrRkkZuU — RMC Sport (@RMCsport) September 21, 2023

Podcast Men's Up Life