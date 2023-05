OM, RC Lens : coup de tonnerre en vue de la Ligue des Champions

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Comme nous vous l'avons relayé jeudi dernier, la troisième place de Ligue 1, qui devrait être occupée par l'Olympique de Marseille en fin de saison ou le RC Lens si les Sang et Or s'écroulent totalement, ne devrait pas être qualificative directement pour la prochaine Ligue des Champions après que l'AS Roma et le FC Séville se soient qualifiés pour la finale de l'édition 2022-2023 de la Ligue Europa. Mais les Olympiens et les Sang et Or auraient finalement encore un espoir d'être qualifiés directement pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions s'ils terminent troisièmes.