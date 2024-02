OM : Riolo annonce la fin proche de McCourt et envoie un ex de l’ASSE à la place de Longoria

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Daniel Riolo n’en démord pas : il est persuadé que le cycle de Pablo Longoria à l’OM est arrivé à son terme. « La masse salariale de ce club fait qu’aujourd’hui, on a l’impression que ce club n’a plus d’argent. C’est un vrai problème, a-t-il analysé sur RMC Sport. Et que McCourt ne dise jamais rien sur ce qu’il veut faire, c’est terrible. Et je pense que pour la 1000ᵉ fois l’OM est en transition. Que Tessier va devenir le président à la fin de la saison et que Longoria va partir. Il va encore falloir repartir. »

« C’est un tueur »

Ce même Riolo confirme que Tessier serait bien pressenti pour remplacer Longoria à la présidence de l’OM même si l’Espagnol nie en bloc des velléités de départ. « Il est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot, ajoute-t-il. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies et, quand il a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison. »

