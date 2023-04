OM : Tudor fait une annonce étonnante sur PSG - RC Lens

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception de Troyes, en clôture de la 31e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a été interrogé sur le choc entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, qui aura lieu ce samedi (21h) au Parc des Princes.

"Je ne regarderai pas le match"

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le technicien croate ne regardera pas cette rencontre, qui oppose pourtant les deux équipes qui sont devant l'OM au classement. "La première chose c’est que j’espère qu’il y aura le meilleur résultat. Le plus avantageux pour nous. Je ne regarderai pas le match. Puisque je suis déjà assez nerveux et anxieux quand je regarde les miens donc cela me suffit. Je ne regarderai pas leur match", a indiqué le coach olympien devant la presse.

Suivez la conférence de presse d’avant #OMESTAC en compagnie de notre coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 et @paulopez_13 en direct sur notre chaine @TwitchFR 📲🔵 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 14, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur