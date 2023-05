OM : Tudor relance le cas Payet et a pris une décision ferme sur l'arbitrage

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La défaite à Lens

"Bien sûr, nous étions tristes, l'équipe et moi. Mais il faut regarder de l'avant, préparer le prochain match, il reste quatre rencontres, beaucoup de points. Il faut jouer nos cartes de la meilleure manière."

"Je ne vais pas faire plus de commentaires sur l'arbitrage"

L'arbitrage

"Ce n'est pas nécessaire que je parle de ça. J'ai dit ce que j'avais à dire et le club a communiqué. Je ne vais pas faire plus de commentaires à ce sujet."

Le point médical

"Pour Alexis Sanchez, Il va bien. Pour Samuel Gigot, on verra demain (samedi) à l'entraînement et on prendra une décision."

Guendouzi et Payet à Lens

"Je vais décider demain, comme toujours. Mais c'est vrai que ceux qui sont sortis du banc ont apporté quelque chose en plus. C'est très bon, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup cela cette saison."

Malinovskyi

"C'est vrai qu'il a perdu des ballons importants en deuxième période (contre Lens), mais il a été bon contre Lyon. Mais c'est un joueur qu'on voulait, parce qu'il a beaucoup de technique, il a une mentalité fantastique, il comprend le football. Bien sûr, il y a de la pression, tout joueur a besoin d'adaptation, notamment parce qu'il vient du championnat italien. Venir dans des grands clubs, ça a des conséquences. Mais je crois en lui, pour son football mais aussi ses qualités humaines."

Propos retranscrits par RMC Sport.