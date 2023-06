OM : un coach mystère plutôt que Marcelino pour remplacer Tudor ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Après le refus de Marcelo Gallardo et la complexité du dossier menant à l'actuel entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont toujours pas trouvé de successeur à Igor Tudor.

Marcelino et un entraîneur mystère désormais en finale pour l'après-Tudor

Mais alors que Foot Mercato a annoncé que Marcelino, ex plan C de l'OM, deviendrait de plus en plus le plan A des dirigeants marseillais, le technicien espagnol, libre comme l'air depuis son départ l'été dernier de l'Athletic Bilbao, serait en balance avec un coach mystère. En effet, selon les informations de La Provence, Marcelino et un entraîneur dont l’identité n’a pas encore filtré seraient désormais les priorités pour remplacer Igor Tudor.

Fabien Chorlet

Rédacteur