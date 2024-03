OM : un gardien amateur trolle Luis Henrique après son but

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Un petit événement s'est produit hier à Clermont, et on ne parle pas de la deuxième victoire de l'OM à l'extérieur en L1 cette saison ou de l'ampleur du score (5-1). Non, c'est le but de Luis Henrique à la 80e, sur un contre éclair, qui constitue un petit miracle. Car c'est peu dire que l'ailier brésilien, arrivé à Marseille en 2020, ne brille pas par son adresse devant les buts.

"Je ne suis plus le seul gardien à encaisser un but de Luis Henrique"

Ce n'est ainsi que sa deuxième réalisation en France et sa première victoire n'a pas manqué de fêter l'événement ! Il s'agit de François Squarcioni, supporter de l'OM qui gardait les cages de Cannet-Rocheville le 19 décembre 2021, quand les amateurs étaient venus affronter l'OM en 32es de finale de Coupe de France au Vélodrome. Luis Henrique avait inscrit le troisième des quatre buts phocéens (score final : 4-1), là aussi en fin de partie (77e). Devant son écran, hier, Squarcioni a twitté : "Yeeeees ! Je ne suis plus le seul gardien à encaisser un but de Luis Henrique". Drôle !

Yeeeees ! je ne suis plus le seul gardien à encaisser un but de Luis Enrique 🤣🤣🤣#TeamOM #CF63OM — François Squarcioni (@Fran_Carrasso) March 2, 2024

