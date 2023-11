OM : un nouveau couac retarde l’officialisation de Benatia

Si l’OM a déjà pris le temps d’acter le départ de son directeur sportif David Friio, il n’a échappé à personne que son remplaçant désigné Medhi Benatia n’a toujours pas été annoncé par le club phocéen… et pas seulement parce que l’ancien agent ne sera pas officiellement salarié du club malgré son rôle.

Selon Le Parisien, l’OM et Benatia ont encore quelques détails d’ordre juridiques à régler concernant son statut hybride et qu’il faudra encore quelques jours pour que tout soit fait dans les règles.

Le média précise que son officialisation n’est pas prévue avant la semaine prochaine « voire plus ». Le feuilleton du « Luis Campos marseillais » risque de s’étirer encore un peu…

L’OM et Medhi Benatia 🇲🇦 doivent encore régler des détails juridiques qui pourraient prendre plusieurs jours et une officialisation n’est pas prévue avant la semaine prochaine. Voire plus. #TeamOM pic.twitter.com/9xbjSFhcXn