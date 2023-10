OM : un projet de rachat du club avorté en Arabie saoudite ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Julien Fournier a récemment parlé de l’OM. Dans L’Équipe, l’ancien salarié du club phocéen a lâchés quelques piques à l’organigramme actuel qui ne seraient pas innocentes tant son envie d’y revenir seraient réelles. Ce ne devrait pas être pour tout de suite. Selon Thibaud Vézirian, l’ancien de l’OGC Nice a bel et bien tenté de s’immiscer dans un projet de rachat de l’OM mais il semble partir de trop loin pour ke mener jusqu’à bon (vieux) port.

« Oui, des échos ont circulé selon lesquels il aurait tenté de s’associer avec un groupe d’investisseurs pour un projet de rachat de l’OM, où Zidane ferait partie de leur projet. Cependant, Julien Fournier n’était pas en relation directe avec le très haut pouvoir saoudien ou émirati, a expliqué le journaliste sur Team Football. Il a donc dû passer par d’autres personnes, et le deal pour l’OM était déjà bien plus qu’engagé. La vente du club était déjà négociée, notamment via le processus de fusion-acquisition. En fait, il arrive un peu tard dans la bataille, sans avoir, entre guillemets, ‘le bras assez long’. Son nom a fuité parce qu’il y a eu une tentative, mais cela n’est pas allé plus loin que ça. Il n’a pas assisté à des réunions à ce sujet avec des personnes très haut placées. »

Les ficelles du rachat tirées par Amanda Staveley ?

Si Fournier est écarté d’un éventuel rachat de l’OM, Amanda Staveley (Newcastle) y aurait pleinement participé. « C’est quelqu’un qui a pris part à des réunions spécifiques qui tournaient autour du deal OM, poursuit notre confrère. Elle travaille main dans la main avec l’Arabie saoudite, et son nom est apparu dans diverses réunions autour du projet global. » Avec une issue heureuse ?

Podcast Men's Up Life