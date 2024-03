OM - Villarreal : Marcelino envoie un nouveau scud à son ancien club

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

En huitième de finale de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille a hérité du Villarreal de Marcelino, qui était l'entraîneur marseillais en début de saison. Mais alors que la première manche entre l'OM et le Sous-marin jaune aura lieu jeudi prochain (21h), le technicien espagnol s'est à nouveau exprimé sur ses retrouvailles à venir avec le club phocéen. Et après s'être satisfait que le tirage ne soit pas pire, Marcelino a de nouveau piqué son ancien club, annonçant que cette double confrontation n'aurait "rien de spécial" pour lui.

"Pour moi, ce n'est rien de spécial"

"Pour moi, ce n'est rien de spécial. Tous les matchs sont pareils. Nous ferons face à une équipe qui est dans une bonne dynamique et qui a signé deux victoires consécutives en Ligue 1. Nous avons beaucoup d'illusions en Ligue Europa, nous avons pour la première fois gagner deux fois de suite en Liga et avons marqué huit buts en deux matchs. Nous nous attendons à un match difficile mais nous sommes toujours optimistes. Nous devons être optimistes et ambitieux", a confié l'ancien coach de l'OM en conférence de presse après la large victoire ce dimanche de son équipe contre Grenade (5-1).

Marcelino, sobre el próximo partido europeo del Villarreal contra el Olympique de Marsella, su exequipo.



