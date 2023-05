RC Lens - OM : la polémique arbitrale rebondit encore, on est furax à Marseille !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le chassé-croisé entre l’OM et le RC Lens est parti pour durer jusqu’au 3 juin, date de la fin de la saison de Ligue 1. Dans son édition du jour, La Provence revient sur la lutte pour la seconde place : deux points séparent les deux formations alors qu'il ne reste que 3 journées. Au vu de la configuration, tout peut basculer en un instant. Dans une forme étincelante (8 victoires sur les 9 derniers matchs), les Sang et Or doivent encore disputer deux déplacements difficiles. Le premier à Lorient, le second à Auxerre. De son côté, même si l'OM est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur, le prochain match à Lille sera loin d'être simple.

« Silence radio des arbitres après Lens-OM, c’est insupportable »

« À Marseille, tout le monde espère un scénario de dernière minute favorable comme la saison dernière. Lens était déjà impliqué à l'époque », rappelle le quotidien régional. En parallèle, la polémique arbitrale rebondit encore. Alors que Prime Vidéo croyait avoir la bonne idée de diffuser des images des échanges entre les arbitres du match entre le RC Lens et le Stade de Reims (2-1), Florent Germain a ressassé le passé récent, défavorable à l’OM. « Trop facile de mettre ces échanges en valeur quand il n’y a pas d’action litigieuse, a tonné le correspondant de RMC Sport à Marseille. Maintenant on veut les images et l’audio VAR/Arbitre à chaque rencontre et sur chaque décision si un club le demande. Silence radio des arbitres après Lens-OM (notamment) c’est insupportable. »

Trop facile de mettre ces échanges en valeur quand il n’y a pas d’action litigieuse. Maintenant on veut les images et l’audio VAR / Arbitre à chaque rencontre et sur chaque décision si un club le demande. Silence radio des arbitres après Lens OM (notamment) c’est insupportable. https://t.co/jvrMbEL3sK — Florent Germain (@flogermain) May 15, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Dix jours après la défaite de l’Olympique de Marseille à Bollaert contre le RC Lens (1-2), la polémique arbitrale a encore rebondi. En cause : l'idée de Prime Vidéo de diffuser des images des échanges entre les arbitres...

Bastien Aubert

Rédacteur