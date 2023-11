OM : Di Meco se sert d'Aubameyang pour tacler Longoria

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Auteur d'un seul but en L1 avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas dans la prochaine équipe du Gabon. Sifflé lors de son remplacement contre Lille (0-0) dimanche, l'attaquant est ciblé par la critique. Eric Di Meco est revenu sur son cas dans Virage Marseille, l'émission de BFM. Et il a chargé Pablo Longoria... "Quand on fait venir ce genre d'attaquant, c'est qu'ils commencent à être sur le déclin, a-t-il pesté. C'est comme Alexis Sanchez. Quand ils sont au top, on ne peut pas se les payer. Mais quand ta principale qualité c'est la vitesse et que tu la perds, c'est un peu plus compliqué. Alexis, il n'avait plus le coup de rein de l'époque, mais son bagage technique, sa faculté à garder le ballon dos au but, à sentir les coups, sa grinta..."

Il déplore un manque de caractère chez les recrues

Et à lui d'ajouter... "Aubameyang avec moins de vitesse, pourquoi pas, mais il faut qu'il s'adapte à ça, à être propre dans son jeu de remise. Moi je ne lui en veux pas sur les deux ballons qu'il a eu en profondeur, où on sent bien qu'à la grande époque on ne l'aurait plus revu. Ce qui me choque c'est dans le jeu à une touche, dos au but, dans le sens du jeu... Et surtout on ne voit pas beaucoup d'envie, c'est pour ça que ça commence à couiner, on se rend compte qu'il est dilettante". Sur RMC,lundi soir, Di Meco avait regretté le Mercato marseillais en déplorant le départ de Sanchez, celui d'Igor Tudor, et en reprochant à Longoria d'avoir fait partir des joueurs de caractère (Sanchez mais aussi Under, Kolasinac et Guendouzi), pour recruter des joueurs qui en ont beaucoup moins, pointant Aubameyang mais aussi Sarr, Correa et Ndiaye.

