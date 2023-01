OM, FC Barcelone - Mercato : Longoria vise le nouveau Pedri

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme nous vous l'avons relayé ce mardi, l'Olympique de Marseille, en quête d'un milieu offensif cet hiver pour pallier la grave blessure d'Amine Harit, serait intéressé par Alberto Moleiro (Las Palmas), suivi de près également par le FC Barcelone, le Real Madrid, Liverpool ou encore Aston Villa.

"C'est vraiment dans la veine de Pedri"

Le journaliste de Furia Liga, François Miguel, s'est exprimé sur le jeune milieu offensif espagnol, qu'il n'hésite pas à comparer à Pedri. "Lui, c'est un vrai crack. C'est vraiment dans la veine de Pedri. La comparaison n'est pas usurpée, même s'il est un peu plus offensif. Mais c'est la même technique, la même qualité de passe. On peut même dire que c'est culturel chez les joueurs formés aux Canaries. D'ailleurs, il est très suivi par le Barça, car il a vraiment le profil, et si l'OM veut le faire signer, il faudra se montrer très convaincant", a-t-il prévenu dans des propos rapportés par Le Phocéen.

