OM : un gros bémol accompagne Joaquin Correa à Marseille

L’arrivée de l’Argentin Joaquin Correa à l’OM est de bon augure. L’été dernier, le club phocéen avait également débauché le quatrième de la hiérarchie de l’attaque de l’Inter Milan et cela lui avait réussi puisque Alexis Sanchez a été le meilleur buteur marseillais de la saison avec 16 réalisations. Le Chilien est reparti chez les Nerazzurri et Correa a effectué le chemin inverse sans s’y être vraiment imposé. Malgré des qualités évidentes, les raisons de cet échec sont diverses mais surtout d'ordre physique.

« S’il ne s’est pas imposé, c’est parce qu’il perd en continuité quand il n’a plus confiance. Il a besoin d’être choyé, estime dans L’Équipe Marco Parolo, qui l’a côtoyé à la Lazio Rome (2018- 2021). Il a un gros potentiel et possède les caractéristiques du footballeur moderne : le physique (1,88 m), l’accélération et la force dans les duels, analyse-t-il. Ce n’est pas un grand finisseur, mais il peut garantir 8 ou 9 buts. Il est aussi précieux défensivement. Il a cette méchanceté pour aller arracher les ballons et partir balle au pied, mais il a besoin d’être au top physiquement pour performer. Il doit trouver la clé de ce point de vue. »

Correa a loupé 27 matches en deux ans !

Les faits donnent raison à Parolo : Correa a loupé 27 matches ces deux dernières saisons en raison de blessures, probablement trop pour un joueur que l’Inter a payé en tout 31 M€, soit le plus gros investissement du vice-champion d’Europe depuis l’été 2021. C’est d’ailleurs à cause d’une tendinite au genou gauche que Correa a été privé de la dernière Coupe du monde au Qatar, cinq jours avant le match inaugural.

Nouvelle 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 avec la présence d’un 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐯𝐢𝐬𝐚𝐠𝐞 🇦🇷 sur les terrains 🚧 pic.twitter.com/gmWlOpypfX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 29, 2023

