OM - Mercato : à peine parti, Tudor déjà fracassé

C'est souvent la règle. Il ne faut que quelques jours pour qu'un entraîneur, ou même un joueur, parti sous d'autres cieux, commence à voir son travail remis en cause. Igor Tudor, qui a décidé de quitter l'OM, ne fait pas exception. Et pendant que les dirigeants lui cherchent un successeur, le Croate en pousse déjà certains à s'interroger sur certains de ses choix durant son année passée sur le banc de touche.

"Soit on prend un joueur, et on le fait jouer, soit ces 32 millions d’euros, on les met ailleurs"

Ainsi, Daniel Xuereb, ancien attaquant international français, passé par l'OM et qui assiste désormais aux matches des Olympiens, ne comprend pas l'attitude du technicien avec son attaquant, Vitinha, acheté plus de 30 millions d'euros. Propos accordés à La Provence.

"Je pensais que Tudor allait l'utiliser beau­coup plus, le mettre en confiance. Il a fallu attendre pour le voir apparaître. 32 mil­lions d'euros pour l'utiliser quelques fois, ça ne me paraît pas normal. Soit on prend un joueur, on en a besoin et on le fait jouer, soit ces 32 millions d’euros, on les met ailleurs. J'ai été surpris du peu d'utilité de ce joueur."