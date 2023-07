OM - Mercato : ce que les supporters pensent du départ de Payet

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après 326 matchs, 78 buts et 88 passes décisives, Dimitri Payet quitte l'Olympique de Marseille. Le numéro 10 réunionnais a annoncé son départ ce vendredi lors d'un point presse organisé au stade Vélodrome, avec le président Pablo Longoria à ses côtés. En huit saisons passées sous le maillot olympien, le milieu offensif de 36 ans aura donné beaucoup d'émotions à ses supporters. Forcément, l'annonce du jour a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, les hommages et les compilations se multipliant. Mais à l'heure de son bilan à l'OM, une question revient maintenant sur la table : Dimitri Payet est-il une légende du club phocéen ?

Le débat est lancé

Dans la foulée de ce coup de tonnerre, le site l'Equipe a publié un sondage pour accorder ou non le statut de légende à Payet. Résultat après des milliers de votes (plus de 13 000), les avis sont partagés mais basculent tout de même vers le "Non" à plus de 50%.

Les partisans du "Oui' avanceront les arguments de sa longévité, ses buts marquants et son impact individuel tandis que les opposants appuieront sur l'absence de trophée gagné et les quelques problèmes connus avec ses entraîneurs. Chacun se fera sa propre opinion. Toujours est-il que Dimitri Payet, à l'image du joueur clivant qu'il représente en Ligue 1, déchaîne les passions depuis sa grande annonce.

Dimitri Payet fait partie de la grande tables des très grands joueurs de l’OM. Pas de trophée, mais beaucoup trop d’images marquantes pour négliger son passage. Des hauts très hauts, des bas, mais toujours le cœur du Vélodrome, et ça ça veut tout dire. pic.twitter.com/Hm9wGtwvSI — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) July 21, 2023

Le départ de Payet dit beaucoup de l’époque. Tout est guidé par l’émotion, la surenchère. C’est le départ d’un très beau joueur qui a fait quasi 10 ans dans 1 club vainqueur de la LDC, rien gagné, peu marqué dans les matches clés et qu’on veut faire passer pour une légende. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) July 21, 2023

