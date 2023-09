OM - Mercato : coup de tonnerre monumental pour l’avenir d’Ounahi !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Marcelino tente de s’en convaincre comme il peut mais il y a un cas Azzedine Ounahi à l’OM. « Je n’ai aucun problème avec lui, mais je dois faire des choix, choisir des joueurs, a justifié le le coach espagnol en conférence de presse. Je mets toujours sur le terrain les joueurs qui pourront être compétitifs, ceux qui s’entraînent le mieux. Ounahi est un joueur de l’effectif. On va utiliser Ounahi, on l’a déjà utilisé, il a été bon. Mais je dois choisir des joueurs. Ce qu’il doit faire, c’est continuer à faire les efforts à l’entraînement chaque jour pour nous convaincre et montrer qu’il peut être un joueur de plus à utiliser en match. »

« C’est simple au mercato d’hiver il partira »

Le joueur de 23 ans suivra-t-il ses conseils ? Pas si sûr. Selon la Minute OM, les deux dernières semaines du mercato estival l’ont convaincu qu’il devrait partir cet hiver ! « Ounahi avait demandé à partir au mercato d’été, il est finalement resté, car il n’y avait pas d’offre intéressante sur la table. C’est simple au mercato d’hiver il partira. C’est un énorme gâchis surtout quand on connaît la qualité du joueur », glisse le compte Twitter bien informé sur le club phocéen.

Ounahi avait demandé à partir au mercato d’été, il est finalement resté, car il n’y avait pas d’offre intéressante sur la table. C’est simple au mercato d’hiver il partira. C’est un énorme gâchis surtout quand on connaît la qualité du joueur. pic.twitter.com/UQG0RwviL0 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 17, 2023

Podcast Men's Up Life