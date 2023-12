OM - Mercato : gros coup de froid confirmé pour le chouchou de Benatia

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Depuis hier, le nom de Bilal El Khannouss revient avec insistance du côté de l'OM. La pépite de Genk serait très apprécié de Medhi Benatia, le nouveau conseiller sportif marseillais.

Grosse concurrence pour El Khannouss (Genk)

Mais Foot Mercato a évoqué ce dossier ce mercredi dans un live Mercato et les chances de voir le joueur débarquer à Marseille semblent minces... "Benatia l'apprécie beaucoup, il l'avait conseillé à la Juve dans une interview il y a quelque temps. C'est un jeune prospect très intéressant, et il n'a jamais caché son amour pour l'OM, mais Genk va mettre la barre haut et des clubs beaucoup plus grands sont aussi sur les rangs", a en effet glissé le média.

