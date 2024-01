OM - Mercato : immense coup de tonnerre pour l’avenir de Pape Gueye !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Pape Gueye et l’OM, ce serait bientôt finir ! En pleines négociations au sujet d’une prolongation de contrat, le milieu de terrain sénégalais de 24 ans serait de plus en plus proche d’un départ pour le Portugal !

Gueye proche de Porto ?

« Pape Gueye et l'OM c'est quasiment fini, explique La Tribune Olympienne sur X. En plus d'intérêts de clubs, c'est le FC Porto qui se positionne fortement pour l'international sénégalais. Les discussions ont démarré la semaine dernière. L'OM a de bonnes relations avec Porto en l'état donc un accord peut être trouvé pour un transfert cet hiver même si la tendance à ce jour reste un départ libre en fin de saison. »

