OM - Mercato : poussé vers la sortie, Ismaïla Sarr a déjà deux prétendants en janvier

La situation d’Ismaïla Sarr fait beaucoup parler ce jeudi. Ce matin, L’Équipe affirmait que l’état-major de l’OM a réfléchi un temps à un prêt pour le joueur de 25 ans, le trouvant parfois indolent ! « Jusqu’à la trêve, il devra surtout prouver qu’il peut mieux dialoguer, techniquement, avec ses partenaires de l’attaque », explique le quotidien sportif dans son édition du jour.

En attendant, l’ancien du Stade Rennais a déjà des prétendants. Selon Ekrem Konur, Wolverhampton et Fulham surveillent actuellement la situation de Sarr et pourraient sans doute dégainer une offre au mercato hivernal. D’ici là, peut-être que l’intéressé aurait enfin répondu aux attentes de l’OM.

💣💥#EXCL | Wolves and Fulham are monitoring the situation of Marseille's 25-year-old Senegalese winger Ismaïla Sarr. 🇸🇳 🔵 #OM 🟡 #WWFC ⚪ #FFC https://t.co/5QlMcerVQK pic.twitter.com/2kdIBdAfYf