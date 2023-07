OM : Ismaïla Sarr n’a déjà pas froid aux yeux avec les supporters marseillais

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ismaïla Sarr est la dernière recrue en date de l'OM, après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang. Après le FC Metz et le Stade Rennais, Ismaïla Sarr a rejoint l'OM. L'ailier sénégalais va retrouver la Ligue 1 et est impatient de jouer au Vélodrome.

"J'aime les supporters de l'OM."

Ismaïla Sarr a confié sa joie de rejoindre l'OM au micro des Olympiens. L'international sénégalais a eu un mot pour ces nouveaux supporters : "Beaucoup de supporters marseillais sont au Sénégal, je suis prêt à donner beaucoup. J'aime les supporters de l'OM, on va mouiller le maillot, on va tout donner sur le terrain et eux, je sais bien qu'ils vont tout donner aussi. On va faire un grand truc ensemble." Ismaïla Sarr devra assumer ses propos sur le terrain à présent. De quoi promettre pour la saison à venir !

