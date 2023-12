OM - Mercato : l'un des courtisans à Luis Henrique est connu, négociations en cours !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Jeudi, lors de sa conférence de presse de bilan de la première partie de saison, le président de l'OM, Pablo Longoria, a été interrogé sur Luis Henrique, que Botafogo n'a pas souhaité conserver au-delà de son prêt : "C'est un joueur de l'OM, il est convoqué à la reprise. Des clubs brésiliens ont déjà présenté des offres, qu'on a refusées parce qu'elles ne correspondent pas à nos attentes. On est en réflexion parce qu'il y a des intérêts officiels, huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations. On est à l'écoute, ça peut permettre de dégager du budget, mais c'est aussi un joueur qui peut nous apporter".

Le Red Bull Bragantino négocie avec l'OM

Selon La Minute OM, l'un des clubs brésiliens intéressés serait le Red Bull Bragantino. Comme son nom l'indique, le club paulista est désormais contrôlé par la société de boissons énergisantes et a donc des moyens assez élevés, sans parler de sa connexion avec les filiales de Leipzig et Salzbourg. Pour 8 M€, soit le montant versé par l'OM en septembre 2020, Pablo Longoria laissera certainement son ailier partir. Pas sûr cependant que Bragantino accepte de payer une telle somme pour un joueur qui n'a jamais confirmé les promesses que ses premiers pas brésiliens avaient généré.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🔵⚪️ | 🇧🇷



▫️Le club Brésilien de Bragantino 🇧🇷 a manifesté un intérêt pour 𝑳𝒖𝒊𝒔 𝑯𝒆𝒏𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆. Des échanges sont en cours avec les dirigeants olympiens. #TeamOM pic.twitter.com/iDlSQQuD6I — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 22, 2023

Podcast Men's Up Life