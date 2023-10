OM - Mercato : la première recrue de Gattuso déjà menacée cet hiver !

Le 1er octobre dernier, le compte Twitter @LaTribuneOM nous a appris que l'Olympique de Marseille se serait renseigné sur le jeune ailier gauche de la Juventus Turin, Samuel Iling-Junior, en vue du prochain mercato hivernal.

Alors que le nouveau coach marseillais, Gennaro Gattuso, aurait validé la piste menant à l'Anglais, plusieurs clubs d'outre-Manche, dont les identités n'ont pas filtré, seraient également intéressés par le joueur de 20 ans, si l'on en croit les indiscrétions du journaliste turc, Ekrem Konur. Ces clubs anglais aimeraient obtenir le prêt de Samuel Iling-Junior en janvier. Les dirigeants olympiens auraient donc de la concurrence dans ce dossier.

