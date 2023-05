OM - Mercato : la rumeur Bounou a fait long feu, Guendouzi fait monter les enchères !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Selon le compte Twitter La Minute OM, le club a démenti un quelconque intérêt pour l’un des héros de la dernière Coupe du monde au Qatar. Par ailleurs, Mattéo Guendouzi devrait quitter l'OM cet été. Selon Fabrizio Romano, c'est une possibilité concrète car le milieu de terrain suscite l'intérêt en Premier League. Si Aston Villa le suit depuis longtemps, il y a aussi d'autres clubs désireux de le faire signer au mercato. Les enchères devraient donc grimper, pour le plus grand bonheur de Pablo Longoria et Frank McCourt.

Mattéo Guendouzi could leave OM in the summer, it’s concrete possibility as he’s attracting interest in Premier League. 🚨🔵🇫🇷 #transfers



Aston Villa are tracking him since long time — there are also other clubs keen on signing Guendouzi. pic.twitter.com/I3jDuQkOx3