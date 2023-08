OM – Mercato : le départ de Malinovskyi se confirme, deux clubs prêts à le récupérer

Comme l'a laissé entendre Pablo Longoria hier en conférence de presse, l'OM réfléchit bien à la suite à donner à la présence de Ruslan Malinovskyi dans l'effectif. Arrivé cet hiver de l'Atalanta Bergame, l'Ukrainien correspondait aux souhaits de l'ancien coach Igor Tudor mais a été déclassé par Marcelino avec les arrivées d'Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

Plus que jamais la tendance est aujourd'hui à un départ de Ruslan Malinovskyi. Si l'on en croit Fabrizio Romano, Besiktas et le Torino ont déjà montré un intérêt pour la grosse frappe marseillaise... Mais ce sont bien les Italiens qui ont pris une longueur d'avance.

Foot Mercato croit savoir que le Toro, à la demande de son coach Ivan Juric, va formuler une offre de prêt avec option d'achat de 9 M€. Malinovskyi est tenté par un retour en Italie. Les négociations ont débuté.

Understand Besiktas and Torino are now showing interest in Ruslan Malinovskyi. No advanced talks yet, just interest at the moment. ✨?￰゚ヌᆭ



Malinovskyi could leave OM in case of good proposal. pic.twitter.com/93pgqGKc3x