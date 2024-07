OM Mercato : le dossier Greenwood pourrait capoter, Longoria active un plan B à la Juventus

Zapping But! Football Club

L'OM, qui a fait du recrutement de Mason Greenwood sa priorité du moment, aurait trouvé un accord avec Manchester United pour le transfert de l'ailier droit anglais pour environ 30 millions d'euros compris.

Mais alors que le club phocéen attend désormais le OK du joueur, ce dernier aurait été refroidi de venir dans la cité phocéenne après les propos du maire de Marseille, Benoît Payan, à son sujet. C'est ce que croit savoir le journaliste italien, Alfredo Pedullà. L'arrivée de Mason Greenwood à l'OM pourrait donc capoter à cause du maire de Marseille...

Soulé en plan B de Greenwood ?

En cas de non venue de Mason Greenwood, Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient activés un plan B en Italie. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants marseillais seraient intéressés par l'ailier droit de la Juventus Turin, Matias Soule. Prêté la saison dernière à Frosinone, l'Argentin de 21 ans a marqué 11 buts et délivré 3 passes décisives en 36 matchs disputés de Serie A lors du précédent exercice. Pour son joueur, la Vieille Dame en espérerait 30 millions d'euros mais pourrait accepter un peu mois.

