OM - Mercato : le successeur de Mbemba déjà identifié ?

Le Mercato de l'OM se passe vraiment bien avec les arrivées de plusieurs renforts offensifs et de Renan Lodi côté gauche. Seule ombre au tableau : le départ de plus en plus probable d'Alexis Sanchez. Mais un autre joueur pourrait quitter Marseiille car il est sollicité après sa remarquable saison dernière : Chancel Mbemba.

Sutalo (Zagreb) plait à Longoria

L'OM prospecterait pour ne pas se retrouver dépourvu et selon Marwan Belkacem, Pablo Longoria a ciblé un joueur croate. « L'OM recherche un profil d'envergure pour le poste de défenseur central, indique l'insider. Intérêt confirmé pour Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) qui est l'un des profils qui plaît à l'Olympique de Marseille. Discussions entamées pour étudier la faisabilité d'un deal. »

