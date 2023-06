OM : les plans B et C de Gallardo sont connus !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM pousse pour convaincre Marcelo Gallardo. D’après plusieurs sources, les Phocéens seraient proches de recruter l’ancien technicien de River Plate pour succéder à Igor Tudor, tout pourrait être réglé dès la fin de semaine. Selon les informations de Foot Mercato ce samedi matin, le board marseillais a déjà discuté avec le coach argentin des différents profils de joueurs pour le mercato estival. Pablo Longoria attend désormais une réponse définitive et ferme de Gallardo.

Fonseca et Marcelino en roue de secours

Selon la même source, Pablo Longoria disposerait d’un plan B et d’un plan C qui sont Paulo Fonseca et Marcelino. Pour le coach des Dogues, des discussions auraient déjà eu lieu mais « le LOSC n’entend pas libérer le coach portugais de 50 ans sans une confortable indemnité de transfert », précise le média.

À la différence de l'entraîneur lillois, Marcelino semble un brin plus abordable pour l’OM. « L’ancien coach de l’Athletic Bilbao présente l’avantage comme Gallardo d’être libre. Déjà approché l’an passé par Pablo Longoria lors du départ de Jorge Sampaoli, le coach espagnol de 57 ans connaît très bien le boss de l’OM », explique Foot Mercato. Le feuilleton ne fait peut-être que commencer…