OM - Mercato : Longoria déboule sur une piste du Stade Rennais et de l’OGC Nice

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

23 ans, défenseur central, français, ancien international espoir (6 sélections, 2 buts), gratuit l’été prochain, Dan-Axel Zagadou semble cocher toutes les cases pour plaire à Pablo Longoria et remplacer William Saliba dans la défense de l’OM.

L’idée avait déjà été évoquée par des consultants et supporters marseillais, le club semble les avoir écoutés puisque selon Sport1, l’OM fait partie des prétendants pour le joueur du Borussia Dortmund.

Même s’il n’a pris part qu’à 22 matches cette saison, le profil de Zagadou et sa situation sur le marché attire de nombreux clubs et des concurrents anglais sont en lice. La lutte sera âpre pour recruter me natif de Créteil forme au PSG.

D'après le média Allemand Sport1 l'OM s'intéresse au défenseur central Dan-Axel Zagadou 🇫🇷 (23 ans) du Borussia Dortmund 🇩🇪. Il sera libre de tout contrat dès la fin du mois de juin. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/oQatZ1tsGn — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 28, 2022

Pour résumer Pablo Longoria s'intéresse à Dan Axel Zagadou, le défenseur central français du Borussia Dortmund. Gratuit, jeune et déjà expérimenté en Ligue des champions Zagadou ferait un bon remplaçant à Saliba mais il attire de nombreux clubs et la concurrence sera rude.

Yann Noailles

Rédacteur

Podcast Men's Up Life