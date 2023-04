OM - Mercato : Longoria fait un pari osé avec Balerdi

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Après son expulsion très sévère contre Strasbourg qui lui a valu de manquer les matches à Reims (2-1) et contre Montpellier (1-1), Leonardo Balerdi devrait faire son retour dans le onze de départ de l'OM demain soir à Lorient. Montrera-t-il son meilleur visage, celui d'un défenseur coriace et bon relanceur ? Ou connaîtra-t-il une énième saute d'humeur, de celles qui ont coûté des points à son équipe et font enrager les supporters ?

En interne, on ne comprend pas l'acharnement contre lui...

D'après RMC, la direction de l'OM ne partage pas le constat des journalistes et des fans au sujet de l'Argentin ? En interne, on ne comprend pas l'acharnement à l'égard de l'ancien de Boca Juniors et on estime même qu'il a tellement progressé depuis son arrivée à l'OM qu'il n'est plus très loin de l'équipe nationale... Mieux : Pablo Longoria pense qu'il recevra cet été des offres à hauteur de celle formulée par l'Ajax (20 M€) en janvier. Un pari risqué vu ce que montre Balerdi depuis le début de l'année 2023...