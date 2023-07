OM - Mercato : Longoria tente un coup de génie pour Aubameyang

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alors que la piste menant à l'attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye, s'est soudainement éteinte, l'Olympique de Marseille devrait maintenant accélérer les choses pour l'attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang à l'OM pour zéro euro ?

Et d'après nos confrères de RMC Sport, le club phocéen ne voudrait pas payer d’indemnité de transfert pour récupérer l'international gabonais et aimerait le recruter gratuitement. Les dirigeants marseillais voudraient ainsi convaincre leurs homologues de Chelsea de libérer Pierre-Emerick Aubameyang de sa dernière année de contrat. Reste désormais à savoir si les Blues accepteront ou non.

Podcast Men's Up Life