OM - Mercato : Marseille fonce sur une ancienne flèche de Ligue 1 !

L'information est de taille. Et prouve, si besoin était, que l'OM est loin d'avoir terminé son mercato estival. Ainsi, et comme le révèle Fabrizio Romano, spécialiste reconnu en matière de mercato, le club phocéen a commencé à travailler sur le dossier Ismaïla Sarr. Et visiblement ça avance puisque des discussions ont débuté.

Sarr, qui est notamment passé par le FC Metz et le Stade Rennais, évolue désormais en Championship au sein du club de Watford. Nul doute que le club anglais risque de se montrer gourmand pour l'indemnité de transfert.

EXCL: Olympique Marseille have started contacts for Ismaila Sarr as potential new signing. Talks ongoing. 🔵🇸🇳 #OM



He’s in the list and appreciated by OM, not the only option but negotiations are taking place. pic.twitter.com/NQFjKvLSBt