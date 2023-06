OM - Mercato : Payet sort du silence sur son avenir et lâche une punchline destinée à Tudor

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Annoncé sur départ de l'Olympique de Marseille cet été, Dimitri Payet a évoqué son avenir dans un entretien accordé au magazine France Football. Le milieu offensif réunionnais s'est montré très clair, il ne veut pas quitter le club phocéen et veut remporter un titre.

"Je suis en forme, j'ai pris une année sabbatique !"

"On ne m’a rien promis dans un club où je me suis toujours battu pour avoir du temps de jeu. Cette année a été compliquée, certes. Mais, à mon âge, j’ai encore appris. Je ne louperai pas ma sortie. Cette année a été exceptionnelle émotionnellement avec les supporters et, pourtant, c’est la saison où j’ai le moins joué. Je veux partir par la grande porte, et même à 36 ans, j’ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil. Je me dis que je ne peux pas m’arrêter tant que je n’ai pas gagné quelque chose avec ce club", a déclaré l'ancien international français, qui a, par ailleurs, lâché une punchline sur son temps de jeu de cette saison. "Je suis en forme, j'ai pris une année sabbatique !"

Pour résumer Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, a accordé une interview au magazine France Football. Le Réunionnais a notamment évoqué son avenir et lâché une punchline destinée à Igor Tudor.

Fabien Chorlet

Rédacteur