OM – Mercato : un lofteur de Marcelino voit le bout du tunnel

Arrivé cet été à l'OM en remplacement d'Igor Tudor, Marcelino a déjà les idées claires sur les joueurs qu'il souhaite voir continuer à Marseille et ceux sur lesquels il ne compte plus. Dans cette seconde catégorie, on retrouve Pol Lirola (25 ans), rentré d'un prêt décevant à Elche et qui n'a pas tapé dans l'oeil de son compatriote désireux de recruter un autre type de latéraux.

Direction Alaves pour Pol Lirola ?

Néanmoins, une éclaircie est récemment apparue dans le ciel de l'ancien joueur de la Fiorentina puisque, si l'on en croit le média régional El Correo, le Deportivo Alaves serait à la recherche d'un piston droit et prêt à relancer Pol Lirola.

Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2026, le natif de Mollet del Vallès pourrait être transféré pour à peine 2 M€ cet été. Pour rappel, Pablo Longoria avait déboursé 13 M€ pour le recruter définitivement à l'été 2021. C'est ce qu'on appelle une sacré décote...

