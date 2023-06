OM - Mercato : un transfert à 40 M€ bouclé avant la fin de la semaine ?

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Mais un événement extérieur pourrait précipiter son départ. Cet événement, c'est le transfert de Declan Rice. Le capitaine de West Ham va s'engager avec Arsenal pour un montant record de 116 M€ à régler en quatre fois. Fabrizio Romano annonce que l'affaire est conclue et sera officialisée d'ici deux jours. Dans la foulée, les Hammers se mettront en quête d'un remplaçant et Guendouzi figure sur leurs tablettes. Pour peu qu'ils proposent les 40 M€ attendus par Pablo Longoria, le milieu sera invité à aller voir ailleurs, qu'il ait envie de rester ou pas...

La fiche de Mattéo Guendouzi

This is the final point being discussed between Arsenal and West Ham for Declan Rice… ⚪️🔴⌛️



◉ Arsenal offer to pay £100m fixed fee in four years.



◉ West Ham want £100m fixed fee to be paid in 18 months.



Talks progressing.



It’s very close — #AFC confident since yesterday. pic.twitter.com/x5cQULLWT9