OM : Moumbagna se présente, Longoria tape du poing

Longoria sur l'arrivée de Faris Moumbagna

"On a discuté avec Gattuso et l'on avait besoin d'un attaquant avec ce type de caractéristiques : fort dans le duel en face à face, pour le jeu direct. Il peut jouer la profondeur. On a déjà vu à l'entraînement ce que Faris peut apporter. On a vu beaucoup de joueurs africains passer par la Scandinavie. On a discuté depuis novembre avec son agent, que je remercie, et en décembre on a regardé comment faire cette opération sur le plan financier. On croit en ses caractéristiques et on a suivi son parcours à Bodo/Glimt."

Longoria sur la réunion de crise

"Je représente l'institution. On s'était dit la semaine dernière qu'il fallait de l'engagement. On ne l'a pas vu contre Lyon et cela nous a étonné dimanche. Lundi je crois que c'était le moment d'intervenir. C'était un moment important où tout le monde doit prendre ses responsabilité. On doit aussi afficher de l'unité mais il faut donner quelque chose en plus. Je suis convaincu que l'on peut faire beaucoup cette saison mais tout le monde doit travailler ensemble. Il faut être uni. Il faut faire passer un message de détermination. C'est le moment où il faut donner un coup, on doit améliorer l'engagement et la mentalité. Les résultats suivront car j'ai confiance dans le coach et dans les joueurs. Mais c'est le moment où il faut en donner plus. On est tous dans le même bateau, on doit le faire avancer dans la même direction. Je crois que les joueurs ont de l'orgueil et de l'amour-propre. Je crois qu'on va avoir une réaction. Je ne crois pas aux paroles mais aux actions."

Longoria sur les supporters

"On a eu des résultats insuffisants pour Marseille. Pour les joueurs, pour le club et pour les supporteurs. Cacher cela serait une erreur. On sait dans quel club on est. Il faut que tout le monde monte son niveau d'exigence. C'est pour cela qu'il y a eu une réunion lundi avec les joueurs puis mardi avec les supporteurs. Il faut avoir une unité."

Longoria sur Gattuso

"Pour moi, il n'y a pas de manque de professionalisme du coach. Il nous manque le contrôle des petits détails. J'ai beaucoup de confiance en Gennaro. J'ai vu quelqu'un avec beaucoup de détermination et d'énergie lors des entraînements. C'est l'homme opportun en ce moment. Je suis d'accord avec lui, on doit contrôler les petits détails. J'ai confiance en lui."

Moumbagna et son envie de jouer à l'OM

"Des joueurs come Mbia m'ont fait rêver depuis que je regarde l'OM. J'ai toujours rêvé de jouer à l'OM, je vais tout donner pour ce club maintenant que j'y suis. C'est un niveau qui monte d'un cran par rapport à la Scandinavie. J'ai toujours regardé la L1, je sais ce qu'il m'attend et ce que je peux apporter. J'ai parlé avec le coach et je m'entends bien avec lui. Enflammer le Vélodrome ? J'ai toujours cette ambition. Je vais tout donner même si j'étais très enthousiaste quand j'ai dit que j'allais tout casser. Mais oui, je vais tout donner."

La défaite à Lyon

"Cela s'est bien passé avec mes coéquipiers, avec Aubameyang. Cela prendre du temps. Le match contre Lyon c'est du passé, j'ai hâte de découvrir le Vélodrome ce vendredi contre Metz."

