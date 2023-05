OM : Rodolphe Saadé va faire un très gros cadeau à McCourt et Longoria en vue du Mercato

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si l'OM vit aujourd'hui beaucoup sur les augmentations de capital de Frank McCourt, le club phocéen va bel et bien récupérer un allié de poids l'été prochain avec l'arrivée en sponsor maillot principal de la CMA CGM, le groupe de Rodolphe Saadé. Bien que l'homme d'affaires marseillais ne veulent pas aller au delà de son rôle de sponsor et s'exposer en prenant le contrôle du club, le milliardaire va bel et bien aider l'OM de manière substantielle en facilitant les Mercatos à venir de Pablo Longoria à compter de la saison 2023-24. Aujourd'hui, le montant du contrat signé entre l'OM et la CMA CGM est confidentiel et le secret est plutôt bien tenu. L'Equipe précise toutefois qu'il s'agit d'une « manne inédite » qui a particulièrement ravi la direction du club au moment du contrat. Une manne record même...

Un contrat jamais vu à Marseille ?

Pour rappel, jusqu'à présent, l'OM n'avait jamais touché plus de 10 M€/an pour son sponsor (le record a été établi entre 2017 et 2019 avec le contrat Orange). Sur les dernières saisons, Uber Eats avait rapporté 5 M€ par saison contre 6-8 M€ pour le groupe anglais Cazoo. A priori, l'armateur marseillais supplante tous ces contrats. De là à payer plus que l'équipementier Puma (14 M€/an) ? Pour le savoir, il faudra sans doute attendre le rapport de la DNCG clôturant l'exercice comptable 2023-24 (généralement publié en avril 2025). Une chose est certaine : la CMA CGM et ses 70 milliards de chiffres d'affaires en 2022 a largement les moyens de faire ce genre de cadeau alors que Rodolphe Saadé s'est engagé à réinvestir « près de 90% de ses bénéfices » en France.

Pour résumer Marseillais et président de la CMA CGM, Rodolphe Saadé aurait signé un contrat d'une ampleur inédite pour un sponsor à l'OM, le montant n'est pas connu mais il serait très important. Une manne providentielle en vue du recrutement ?

Alexandre Corboz

