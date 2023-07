PSG - Mercato : les premiers mots de Kang-in Lee

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Depuis ce samedi, le Paris Saint-Germain compte une nouvelle recrue pour le troisième jour consécutif. Kang-in Lee est déjà la quatrième recrue du PSG et devient le premier joueur sud-coréen du club parisien. L’ailier n’a pas caché sa joie de rejoindre le PSG lors d’une interview accordée au club parisien.

« J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure »

Le nouvel ailier du Paris Saint-Germain, Kang-in Lee est impatient de débuter son aventure au PSG. « C’est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est l’un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Je suis impatient de rencontrer les supporters et de leur faire plaisir sur le terrain », a-t-il déclaré au site officiel du PSG. Kang-in Lee s’est engagé jusqu’en 2028 avec le club parisien.

Retour sur la 1⃣re journée de notre nouvelle recrue, Lee Kang-In ! ❤️💙#WelcomeLeeKangIn pic.twitter.com/EeXzBZhoys — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2023

Podcast Men's Up Life