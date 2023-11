Equipe de France, PSG : Mbappé brise le silence, prend date pour les JO et zappe les questions sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Demain, l’équipe de France recevra Gibraltar à Nice dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Mais avant cette rencontre, tout le monde se demandait une nouvelle fois si Kylian Mbappé, qui est le capitaine des Bleus, allait être présent face aux médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

La réponse vient de tomber. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain sera bel et bien présent aux côtés de Didier Deschamps à 17h. Ce sera la première fois que le Bondynois s’exprimait depuis le 15 juin dernier avec l’équipe nationale.

Pourquoi un tel silence ?

"Ma derniére fois en conférence de presse, c'était au mois de juin contre Gibraltar justement. J'avais annoncé à l'époque que je ne viendrais pas à chaque conférence de presse devant vous. D'autres, comme Antoine Griezmann, l'ont fait. J'avais dit aussi qu'il y avait d'autres leaders dans notre équipe. Qui se sont exprimés. Cette fois, Didier Deschamps m'a demandé de revenir, je le fais bien volontiers. Moi, je ne me cache pas, je n'ai jamais échappé à quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu peur de venir ici devant vous, mais l'équipe de France n'est pas la mienne. Elle appartient à tout le monde."

Les Jeux Olympiques

"C'est pas moi qui décide. C'est mon employeur qui le fera. Mais en ce qui me concerne, j'aimerai les jouer, oui. Je ne pourrai rien changer à la décision prise. Mais je pense que les gens ont aussi envie que j'y participe."

Le PSG

"Ce n'est pas d'actualité que de savoir si je resterai au PSG la saison prochaine. Ici, je suis en équipe de France et on parle des Bleus. Pour le PSG, il faudra me poser des questions au campus du PSG. Si ma décision est prise ? Moi, je pense au terrain, à gagner des matches et remporter des titres. Je pense qu'à mon football et le plus important c'est jouer. "

Zaïre-Emery

"Il est fascinant. Mature. Un milieu de terrain moderne qui répond présent dans l'impact. Moi, je n'ai pas de conseils à lui donner car être titulaire au PSG à 17 ans...C'est un plaisir de l'avoir dans l'équipe, il a l'âge de mon petit frère. En plus, il fait ses devoirs, c'est n'importe quoi ! (rires)"

Le Ballon d'Or

"Messi a gagné la Coupe du monde, logique qu'il remporte ce trophée. C'était évident. Messi est l'un des ou le plus grand joueur de l'histoire. Normal qu'il remporte encore le Ballon d'Or."

Faites le voyage Clairefontaine 👉 Nice avec les Bleus ! pic.twitter.com/kwa2MvoorV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 17, 2023

Podcast Men's Up Life