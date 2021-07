Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

L’entourage de Kylian Mbappé n’a pas du tout apprécié la dernière interview diffusée par le Paris Saint-Germain qui fait tant parler depuis deux jours. Le Real Madrid peut se frotter les mains.

Caleb Ekuban Credit Photo - Icon Sport

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

NOUS ON PREND !

Cissé et Kalimuendo après la prolongation d'Hamouma pour booster la confiance des Verts avant le début du championnat ?

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/G6Ruq2n5PN