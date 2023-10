Newcastle - PSG : Cabaye délivre un précieux conseil aux Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

De Saint-James Park, le public français connaît l'impressionnante ferveur. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le terrain de Newcastle est incliné ! Au moment de sa construction, à la fin du XIXe siècle, il y avait cinq mètres de dénivelé ! Au fil du temps et grâce à différents travaux, cette grosse différence a été partiellement gommée, mais pas totalement. Selon Yohan Cabaye, qui a joué chez les Magpies de 2011 à 2014 avant de filer une saison au PSG (2014-15), Marquinhos devra bien choisir le côté dans lequel il fera jouer son équipe en première période ce soir.

"La pelouse descend d’un côté"

"La pelouse descend d’un côté, a expliqué le directeur adjoint du centre de formation et de préformation du PSG à Canal+. Quand on la regarde à la télévision, de gauche à droite, ça descend. S’il y a une possibilité de changer, de prendre la montée en première période et la descente en deuxième, c’est un petit détail, mais c’est plus difficile de monter la pente en fin de match."

Le terrain de St James' Park réserve un petit secret 🧐



Ça pourrait intéresser les joueurs et les supporters parisiens pour ce soir 🔜#NEWPSG | #UCL pic.twitter.com/K1PUvSve9n — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 4, 2023

